Sanità del Gargano, Totaro “Casa Sollievo copre le falle del pubblico e serve mezza Italia”

SAN GIOVANNI ROTONDO – La vertenza che coinvolge l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza non riguarda solo il futuro dell’ospedale voluto da Padre Pio, ma l’intero equilibrio della sanità del Gargano e della Capitanata. A sottolinearlo è Gianluca Totaro, consigliere comunale di Manfredonia, esponente del Movimento 5 Stelle e già candidato al Consiglio regionale, intervenuto a margine della fiaccolata di solidarietà a San Giovanni Rotondo.

Totaro ha partecipato all’iniziativa «in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Manfredonia, ma soprattutto – ha precisato – a sostegno dei lavoratori e della comunità di San Giovanni Rotondo», evidenziando le connessioni dirette tra la situazione di Casa Sollievo e quella dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.

«L’ospedale di San Giovanni Rotondo – ha spiegato – il pronto soccorso e l’intera struttura rispondono concretamente a mancanze, assenze e inefficienze della sanità pubblica territoriale. Casa Sollievo dà grandi risposte al territorio e, di conseguenza, dà risposte anche a Manfredonia». Un ruolo che va ben oltre i confini locali: secondo Totaro, infatti, Casa Sollievo e il sistema sanitario garganico rappresentano un punto di riferimento per pazienti provenienti da Calabria, Basilicata, Molise e parte della Campania, assumendo così «un carattere strategico non solo territoriale, ma anche nazionale».

Da qui l’appello alla Regione Puglia, chiamata – secondo l’esponente pentastellato – non solo a mantenere il supporto economico già garantito, ma anche a fare un passo in più: «La Regione deve continuare a sostenere finanziariamente la struttura, ma anche partecipare attivamente all’indirizzo strategico e operativo, andando oltre quanto fatto in passato».

Nel suo intervento, Totaro ha poi ampliato il ragionamento al livello nazionale e istituzionale, richiamando il tema delle risorse destinate agli ospedali di proprietà della Santa Sede. «Nelle leggi di bilancio – ha ricordato – ci sono fondi importanti per il Bambino Gesù di Roma, che passano da 20 a 70 milioni di euro. Parliamo di una struttura che dal 2009 al 2024 ha ricevuto decine e decine di milioni».

Un confronto che, secondo il consigliere comunale, non può più essere eluso: «Riteniamo opportuno, come cittadini, amministratori e attivisti di questa terra, attendere risposte dalla Segreteria di Stato del Vaticano e dal Governo anche su Casa Sollievo della Sofferenza, che non ha nulla da invidiare al Bambino Gesù».

In conclusione, Totaro ha espresso apprezzamento per l’iniziativa politica portata avanti dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale: «Sono felice dell’interpello presentato dal presidente Giuseppe Conte e speriamo che possa arrivare al più presto una risposta su Casa Sollievo della Sofferenza».

Parole che rafforzano il messaggio emerso dalla fiaccolata: la vertenza di San Giovanni Rotondo non è una questione locale, ma una partita strategica per la sanità del Mezzogiorno, che chiama in causa Regione, Governo e istituzioni nazionali e internazionali.