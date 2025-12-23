Intervento concreto anche sul fronte dei servizi educativi. Il Comune ha affidato la fornitura e posa in opera di tavoli e sedie per l’allestimento dei refettori nelle scuole dell’infanzia statali.

L’operazione, necessaria per rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie dell’ASL, comporta una spesa di 25.390 euro oltre IVA, per un totale di 30.975,80 euro, finanziati con fondi comunali. L’incarico è stato affidato alla ditta Tuppi Centro Didattico di Manfredonia.

L’obiettivo è garantire spazi idonei e sicuri per la somministrazione dei pasti agli alunni, migliorando la qualità del servizio mensa scolastico.