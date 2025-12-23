Ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico la prima edizione dell’“Agrialbero”, andata in scena la sera di lunedì 22 dicembre a Torremaggiore. L’iniziativa, inedita per il territorio, ha riscosso un riscontro positivo da parte della comunità, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del calendario natalizio cittadino.

Al centro della manifestazione oltre 70 trattori, disposti in modo da formare un grande albero di Natale: un’immagine fortemente simbolica, pensata per celebrare il mondo agricolo, la tradizione rurale e il legame profondo tra agricoltura e territorio. Luci, musica e partecipazione hanno contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

L’“Agrialbero”, inserito nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi e realizzato con il patrocinio del Comune di Torremaggiore, ha rappresentato un momento di valorizzazione dell’identità locale, riportando al centro il ruolo dell’agricoltura nella storia e nello sviluppo economico e sociale della città.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha ringraziato agricoltori, organizzatori e volontari per l’impegno profuso nella riuscita dell’evento, auspicando che l’iniziativa possa diventare un appuntamento fisso del Natale torremaggiorese.