Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"CUOIO CAPELLUTO" // Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025 - ore  14:57

CALEMBOUR

NEW GIANPI // Tarantini: “La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori”. Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Torremaggiore, debutta l’“Agrialbero”: oltre 70 trattori per il Natale dell’identità rurale

AGRIALBERO Torremaggiore, debutta l’“Agrialbero”: oltre 70 trattori per il Natale dell’identità rurale

Al centro della manifestazione oltre 70 trattori, disposti in modo da formare un grande albero di Natale: un’immagine fortemente simbolica

Torremaggiore, debutta l’“Agrialbero”: oltre 70 trattori per il Natale dell’identità rurale

Agrialbero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // Eventi //

Ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico la prima edizione dell’“Agrialbero”, andata in scena la sera di lunedì 22 dicembre a Torremaggiore. L’iniziativa, inedita per il territorio, ha riscosso un riscontro positivo da parte della comunità, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del calendario natalizio cittadino.

Al centro della manifestazione oltre 70 trattori, disposti in modo da formare un grande albero di Natale: un’immagine fortemente simbolica, pensata per celebrare il mondo agricolo, la tradizione rurale e il legame profondo tra agricoltura e territorio. Luci, musica e partecipazione hanno contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

L’“Agrialbero”, inserito nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi e realizzato con il patrocinio del Comune di Torremaggiore, ha rappresentato un momento di valorizzazione dell’identità locale, riportando al centro il ruolo dell’agricoltura nella storia e nello sviluppo economico e sociale della città.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha ringraziato agricoltori, organizzatori e volontari per l’impegno profuso nella riuscita dell’evento, auspicando che l’iniziativa possa diventare un appuntamento fisso del Natale torremaggiorese.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO