In vista della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025, il Comune di Foggia ha disposto una serie di provvedimenti straordinari sulla viabilità, finalizzati a garantire sicurezza dei pedoni e una più efficace gestione dei flussi di traffico in una delle giornate di maggiore affluenza dell’anno.

Considerato il consueto aumento della presenza di cittadini e visitatori nelle aree centrali, l’Amministrazione comunale ha previsto modifiche sostanziali alla circolazione, in linea con le misure di safety e security adottate per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del 24 dicembre sarà attivata la chiusura al traffico veicolare, inclusi velocipedi e mezzi assimilati, in numerose strade e piazze del centro. Tra le aree interessate figurano Piazza Umberto Giordano, Corso Cairoli, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, Via Arpi, Piazza XX Settembre, Piazza Mercato, Piazza Federico II e le principali vie del centro storico, che saranno interessate da una pedonalizzazione temporanea.

Nelle stesse zone entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, necessario per consentire il corretto transennamento delle aree e garantire condizioni di massima sicurezza per i pedoni.

Previste anche modifiche per il trasporto pubblico extraurbano: fermate e capolinea saranno temporaneamente spostati da via Galliani a via Antonio Guglielmi. Il traffico sarà deviato sulle strade limitrofe, mentre su via Mele e su un tratto di Corso Garibaldi il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli diretti o in uscita dal parcheggio Russo. La sosta su via Mele sarà riservata ai mezzi autorizzati e alle persone con disabilità.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo, privilegiando la mobilità pedonale. Polizia Locale e Forze dell’Ordine saranno impegnate sul territorio per assicurare il rispetto delle disposizioni e la sicurezza di tutti.