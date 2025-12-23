Nelle ultime settimane diversi voli diretti all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia sono stati dirottati sull’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari a causa delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare nebbia e scarsa visibilità. Episodi che hanno riacceso il dibattito sull’operatività dello scalo foggiano e, soprattutto, sull’assenza di un sistema di atterraggio strumentale di precisione, l’ILS (Instrument Landing System).

A fare chiarezza è Antonello Rizzi, consigliere comunale e Delegato all’Aeroporto del Comune di Foggia, che interviene per spiegare le cause, le responsabilità e le prospettive future, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un’informazione trasparente e orientata alle soluzioni.

«Ad oggi – sottolinea Rizzi – l’aeroporto “Gino Lisa” rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intera provincia. Accoglie collegamenti nazionali ed è destinato a supportare attività civili, commerciali e di Protezione Civile. È un tassello fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del territorio».

Tuttavia, lo scalo non è ancora dotato di un sistema ILS di livello avanzato, strumento indispensabile per consentire atterraggi in sicurezza anche in condizioni di visibilità ridotta. In assenza di questo sistema, quando il meteo peggiora gli equipaggi, nel rispetto delle rigorose norme di sicurezza, sono costretti a dirottare su aeroporti alternativi, come Bari, dotati di strumenti di guida più performanti.

«Questi dirottamenti – spiega Rizzi – comportano disagi evidenti per i passeggeri, costi aggiuntivi per le compagnie aeree e un danno di immagine per l’aeroporto di Foggia. È importante chiarire che non si tratta di scelte discrezionali, ma di decisioni obbligate per garantire la sicurezza assoluta dei voli».

Il sistema ILS, infatti, fornisce indicazioni precise agli aeromobili durante le fasi di avvicinamento e atterraggio, consentendo operazioni sicure anche in presenza di nebbia o scarsa visibilità. «Non è un lusso tecnologico – rimarca il Delegato all’Aeroporto – ma una condizione operativa necessaria per rendere lo scalo pienamente efficiente e competitivo. Senza ILS, soprattutto nei periodi più critici dell’anno, il “Gino Lisa” resta vulnerabile a cancellazioni e dirottamenti».

Una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, non può più essere considerata sostenibile. Per questo, nelle prossime fasi, il Comune intende avviare interlocuzioni formali e strutturate per accelerare il percorso di potenziamento infrastrutturale dello scalo.

Gli obiettivi sono chiari: valorizzare e accelerare il progetto di dotazione dell’ILS, inserire l’intervento tra le priorità nei piani di sviluppo aeroportuale, reperire le risorse necessarie attraverso il Contratto di Programma con ENAC, Aeroporti di Puglia e altri canali di finanziamento pubblico, e monitorare passo dopo passo tutte le fasi tecniche, autorizzative e burocratiche fino alla realizzazione.

«Siamo consapevoli – conclude Rizzi – che si tratta di un percorso complesso, che richiede tempi tecnici, risorse ingenti e un forte coordinamento istituzionale. Ma è un impegno indispensabile nell’interesse della nostra comunità. L’aeroporto può essere un volano per turismo, commercio, lavoro e resilienza civile. La dotazione di un sistema ILS moderno rientra in una visione di crescita sostenibile e di maggiore sicurezza operativa».

Da qui l’appello finale alla Regione Puglia, ad Aeroporti di Puglia, agli operatori aeroportuali, alle compagnie aeree e ai cittadini: «Il futuro dell’aeroportualità foggiana passa attraverso scelte coraggiose e progetti condivisi. Solo con uno sforzo comune sarà possibile garantire al “Gino Lisa” il ruolo che merita».