Io amo il teatro, i laboratori degli Apocrifi

Manfredonia – FINO al 27 gennaio saranno aperte le iscrizione ai percorsi di formazione proposti da Bottega degli Apocrifi: il laboratorio teatrale tenuto da, il laboratorio di scrittura tenuto da(Docente del Dams di Bologna) e il laboratorio di dizione sotto la guida di Edoardo de Piccoli. “In questo tempo di tante parole e di assenza di comunicazione, cerchiamo un teatro che viva di gesti speciali e parole preziose. Parole e gesti desiderati, piccoli, ma non segreti, che anzi si allarghino ad una Comunità, che ne contaminino la vita, i giorni, che ne alterino il quotidiano con la necessità e l’urgenza che qualcosa di nuovo e di vero accada”.“Questa è la spinta che muove questo piccolo progetto in una Città di provincia del Sud Italia, che non riesce a godere del mal comune che gli rende ormai somigliante l’intera Penisola Italia, circondata dal mare e protetta dai monti che ha fatto di necessità virtù eccellendo nel cullarsi. Le parole sono importanti, se scegliamo che lo siano. I gesti sono, se tutto funziona, naturali sinonimi di quelle parole. Se tutto funziona. In un tempo che vede le parole sempre più lontane dalle opere e lascia molto spazio alle omissioni, il teatro è la possibilità di restituire alle cose i loro nomi e alle azioni la loro dignità. E’ la possibilità di dare un appuntamento ad un pubblico e contagiarlo di energia sanguigna e pulsante, con cui contagiare a sua volta un’intera Comunità.”Queste le parole con cui la compagnia presenta i percorsi di formazione proposti per il 2012 in collaborazione con il Comune di Manfredonia, grazie al Progetto TEATRI ABITATI, una rete del contemporaneo FESR PUGLIA 2007/2013, Asse IV azione 4.3.2, affidato dalla Regione Puglia al Teatro Pubblico Pugliese.– Secondo Aristofane tenuto da COSIMO SEVERO, Direttore Artistico Compagnia Bottega degli Apocrifi. Un laboratorio alla riscoperta del corpo e della sua voce, dello spazio e della relazione che produce e dell’improvvisazione nel lavoro di gruppo. Si svolgerà dal 30 gennaio 2012 a maggio 2012 per un totale di 18 appuntamenti di 2 ore (dalle 20:00 alle 22:00). Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 gennaio.– (S)velare chi parla, con il patrocinio del Dipartimento di Musica e Spettacolo – Università degli Studi di Bologna. Sarà tenuto da STEFANIA MARRONE (Drammaturga della Compagnia Bottega degli Apocrifi) e da GERARDO GUCCINI (Drammaturgo e Docente D.A.M.S. Bologna). Nei primi incontri si lavorerà sul passaggio tra scrivere per sé e scrivere per gli altri, cioè finalizzare quello che si scrive alla lettura di terzi. Nei successivi appuntamenti ci si concentrerà sull’approccio alla scrittura teatrale, cioè scrivere non per essere letti ma per essere “detti” e “visti”. Negli ultimi tre appuntamenti si lavorerà insieme al prof. Gerardo Guccini, drammaturgo e docente dell’Università degli Studi di Bologna, sulla drammaturgia orale.– Un tè da lettori. La compagnia torna a proporre un percorso legato alla dizione con la guida di Edoardo De Piccoli, il nuovo attore di Terni, entrato a far parte della compagnia nel 2011. I 10 incontri del laboratorio si terranno dal 7 febbraio al 31 marzo 2012. In questo caso le iscrizioni scadono il 3 febbraio 2012.Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunaleapocrifi@teatriabitati.it