Foggia,Confesercenti: non ci possono escludere da decisioni CCIAA

Foggia – «LE nostre aziende rappresentano il 36,24% del totale delle aziende dichiarate nei settori a cui abbiamo partecipato e le aziende iscritte ae le associazioni con essa apparentate sono il 63,75%, per questo la Confesercenti Foggia non può essere inopinatamente esclusa dalle scelte della Camera di commercio. In attesa della decisione di merito prevista il 12 giugno, stiamo inoltre verificando con i nostri legali, se impugnare il decreto di nomina del Consiglio Camerale e tutti i provvedimenti adottati nel frattempo dal consiglio». E’ il commento di, presidente provinciale di Confesercenti Foggia, dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso presentato dall’Associazione sulle irregolarità commesse dal responsabile del procedimento per il rinnovo del Consiglio Camerale della Provincia di Foggia.

Pur comprendendo la motivazione che ha indotto il Consiglio di Stato a respingere la domanda cautelare, avendo considerato, in questa fase, il bilanciamento degli opposti interessi, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla continuità di funzione dell’ente camerale già rinnovato e insediato, Simone ritiene che l’Associazione da lui presieduta non può essere esclusa dalle decisioni che la Camera di Commercio dovrebbe assumere a favore delle categorie economiche della Capitanata. «Dimostreremo – commenta il presidente di Confesercenti -. che è stata alterata la rappresentanza reale delle Organizzazioni di rappresentanza dei vari settori economici della Capitanata.

Comproveremo che le aziende iscritte a Confesercenti e in regola con le quote associative sono il 36,24% del totale delle aziende dichiarate nei settori a cui abbiamo partecipato e che le aziende iscritte a Confcommercio e le associazioni apparentate sono il 63,75%, che gli altri parametri non alterano il rapporto di forza tra le associazioni concorrenti».

Redazione Stato