Calcio, derby delicato per il Manfredonia: c’è il Bisceglie

Manfredonia – ARBITRERA’ il signor Samuele Bruni (della Sezione di Fermo), il derby Manfredonia-Bisceglie , valido per la 20° giornata del campionato di serie d girone H, in programma domenica 25 Gennaio 2015 alle 16,00, presso lo stadio Miramare. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Montuori (Sezione di Sapri) e Davide Garofalo (Sezione di Battipaglia). Il Manfredonia ha 22 punti in classifica, il Bisceglie 37. Il Manfredonia dovrà necessariamente vincere la sfida, per allontanarsi ancora di più dalla zona playout. Per i sipontini non giocheranno Scippo e Rizzi (squalificati dal giudice sportivo).

Domani pomeriggio su Manfredonia Tv (Canale 645 del digitale terrestre e sul sitto www.manfredoniatv.it), andrà in onda la 20° puntata del programma Anteprimasport, condotto da Antonio Baldassarre e Giulia Rita D’Onofrio. Il Manfredonia Calcio sarà il protagonista della trasmissione, ma spazio anche agli altri sport.

(A cura di Sipontina Prencipe)

