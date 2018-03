http://www.guardian.co.tt

(ANSA) Quattro casi di contagio da virus Zika si sono registrati in Italia. Si tratta, spiega il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ”di 4 italiani che rientravano dal Brasile ed i casi si riferiscono alla Primavera 2015. Tre pazienti sono stati trattati allo Spallanzani di Roma ed uno a Firenze. Attualmente, stanno bene”. Il virus – che genera malformazioni nei neonati – ha colpito 22 Paesi in America Latina e la Gran Bretagna (con 3 casi segnalati). (ANSA) Virus Zika: 4 casi in Italia,viaggiatori dal Brasile ultima modifica: da

