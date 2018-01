FEDELE SANNELLA, PH ENZO MAIZZI

“Il Foggia Calcio facendo seguito agli eventi che l’hanno coinvolta in data odierna con l’arresto del signor Fedele Sannella, nel ribadire la propria completa estraneità ai fatti di cui in contestazione e confermando la propria assoluta fiducia nell’operato della magistratura, ribadisce l’insussistenza di qualunque rapporto tra le vicende personali del signor Massimo Curci e quelle del Foggia Calcio avendo affidato prontamente ai propri legali il compito di fornire tutti i necessari chiarimenti a difesa della onorabilità del signor Sannella e di tutti i componenti della Società Foggia Calcio. La proprietà ribadisce altresì il proprio impegno, senza remore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Così la società del Foggia calcio, in merito all’arresto di Fedele Sannella, come reso noto stamani dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, nello sviluppo delle indagini condotte nell’ambito dell’operazione denominata “Security”. Arresto patron Sannella, la posizione del Foggia calcio ultima modifica: da

