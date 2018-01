La crescita dell’Accademia Manfredonia

ALLIEVI - ACCADEMIA MANFREDONIA

Manfredonia, 24 gennaio 2018. Il settore giovanile dell’Accademia calcio di Manfredonia, splende ormai di luce propria. Merito di tanta professionalità, competenza e voglia di crescere, messe al servizio dei ragazzi. Con una programmazione ormai pluriennali l’Accademia si è posta l’obiettivo di curare con minuziosità tutte le fasce d’età agonistiche. Attualmente tante soddisfazioni sta dando la squadra Allievi che si è imposta per 4 a 1 ad Ascoli Satriano, allenata dai Mister Francesco Piccoli e Giovanni Caratù. Stesso discorso per quanto concerne il gruppo dei Giovanissimi. La squadra guidata dai mister Giuseppe La Torre e Luca Fiananese sta esprimendo un buon gioco ed ultimamente si è imposta al Miramare per 3 a 0 contro il Candela. Un settore giovanile che sta migliorando mese dopo mese dunque e che con il passare del tempo acquisisce sempre più pedine importanti e qualificate da inserire nel proprio organico con una seria progettualità, ed una diligente programmazione, grazie anche all’abnegazione dei soci fondatori quali Nicola Mangano, Raffaele Collicelli e Giuseppe Ognissanti che stanno guidando questa realtà innovativa per il territorio. L’Accademia Manfredonia è quindi una importante realtà calcistica locale grazie anche all’affiliazione con la SPAL, club di Serie A, ormai legata con un sodalizio importante alla formazione sipontina. E tra le tante iniziative degli accademici anche la scuola calcio al coperto presso il Pala Tomaiuolo. Tanti successi della Scuola Calcio dell’Accademia, che passano anche attraverso la creazione di una metodologia di lavoro condivisa ed uno staff coeso e professionale, impegnato in un ambizioso percorso di crescita per il futuro, grazie all’apprendimento che va dai primi rudimenti calcistici e delle tecniche di base, fino ad arrivare ai tornei di categoria. Una società responsabile e molto attenta riguardo il lavoro, che venga svolto nel migliore dei modi sia in termini di sicurezza che sotto il profilo tecnico-agonistico.

Ma la cosa importante della Scuola Calcio dell’Accademia Manfredonia è quella di stare insieme, fare gruppo e aiutarsi l’uno con l’altro a superare gli eventuali momenti critici, e soprattutto divertirsi. La crescita dell’Accademia Manfredonia ultima modifica: da

