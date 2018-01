Manfredonia, “Via col vento: la pala eolica realizzata dagli alunni dell’Istituto Rotundi – Fermi

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Manfredonia, 24 gennaio 2018. Gli alunni dell’ITEC-ITTL, nell’ambito del progetto Aree a rischio “Al Via… Col Vento”, hanno assemblato una mini PALA EOLICA da 400 W e progettato un sistema di irrigazione-illuminazione controllato da un PLC (Controllore a Logica Programmabile), dispositivo ampiamente utilizzato nell’automazione industriale. Il PLC, tramite un apposito programma scritto dagli alunni e memorizzato nella sua memoria interna (EEPROM), apre un’elettrovalvola quando un sensore di umidità rileva la presenza di poca acqua nel giardino, e fa lampeggiare un’insegna luminosa all’imbrunire per un certo tempo. Il progetto è stato svolto utilizzando strumenti didattici innovativi previsti nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare gli alunni hanno utilizzato applicazioni per creare mappe concettuali (Coogle), ebook (Epubeditor), modificare video (FreemakeVideoConverter), condividere risorse (Fidenia). Gli obiettivi raggiunti hanno riguardato sia l’aspetto prettamente educativo (formare le nuove generazioni alle problematiche ambientali perché possano essere futuri attori di un rapporto uomo-ambiente improntato alla sostenibilità) sia l’aspetto tecnico elettronico-meccanico (programmazione PLC, studio del generatore eolico, sensori, attuatori). Il progetto voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Guida, è stato realizzato con il coordinamento deI Proff. Francesco Ricucci e Salvatore Masiello. Di seguito è riportato un video realizzato con le foto scattate, mentre per la descrizione dettagliata del progetto si può visionare dall’ebook, realizzato dagli alunni e consultabile all’indirizzo, https://www.epubeditor.it/ebook/?static=118340. Alunni del progetto:

Armillotta Matteo

Cannito Ciro

Ciullo Pierpaolo

Renzulli Raffaele

Renzullo Salvatore

Santoro Gabriel

Spera Carmine

Stelluti Michele

Colavelli Vincenzo

Fatone Daniele

Castigliego Raffaella

De Cristofaro Nunzia

Palumbo Silvia

Pazienza Michela

Frascati Antonio

Gallifuoco Paolo

Granatiero Michele

Manfredonia, "Via col vento: la pala eolica realizzata dagli alunni dell'Istituto Rotundi – Fermi

