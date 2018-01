IMMAGINE IN ALLEGATO

”La Regione Puglia, tramite l’avviso pubblico “Community Library”che ha come scopo lo sviluppo e il potenziamento delle biblioteche di comunità della provincia di Foggia, finanzierà con un importo pari a poco meno di 2 milioni di euro il rifacimento e la messa in rete del sistema bibliotecario comunale, insieme a quello di altri comuni aderente al progetto “Mycult”. Un risultato straordinario raggiunto dall’attuale amministrazione, a cui va tutto il nostro apprezzamento per il lavoro svolto. I Giovani Democratici di Monte Sant’Angelo sono sempre stati vicini alle esigenze degli studenti e di tutti coloro che fruiscono della Biblioteca, e continueranno a dare il loro sostegno all’amministrazione affinché questo luogo diventi il fulcro culturale della nostra comunità”. PD Monte Sant’Angelo Monte, biblioteca comunale Angelillis: vinto bando regionale ultima modifica: da

