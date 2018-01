Problemi di Caduta dei capelli? Ecco i prodotti efficaci per rinforzarli

Di:

Insieme ad unghie, occhi e pelle, lo stato dei capelli è sicuramente un indicatore della salute generale del nostro corpo: infatti, questi 4 elementi sanno segnalare se c’è una carenza di uno specifico elemento nutrizionale, così come un particolare disagio generale nell’organismo. Ciò significa, ovviamente, che una delle caratteristiche per “stare bene” è senza dubbio l’alimentazione e il giusto nutrimento, ma anche dall’esterno possiamo fare molto per la nostra chioma, usando specifici ed efficaci prodotti per contrastare la caduta dei capelli e stimolarne la crescita.

Il primo suggerimento è quello di acquistare sempre brand conosciuti e professionali, a garanzia di serietà e affidabilità: non a caso, marchi come L’Oréal, Kerastase, Aveda, per accennare solo ad alcuni, sono conosciuti dai consumatori da anni, con una vasta gamma di prodotti specifici, dal lavaggio alle fiale rinforzanti, ai programmi intesivi e trattamenti per lui e per lei.

Il lavaggio, infatti, è molto importante per la prevenzione della caduta e come consiglio base possiamo suggerire di eseguirlo sempre con prodotti mirati alle proprie caratteristiche, così come è altrettanto fondamentale sciacquare la chioma con acqua tiepida abbondantemente, per evitare di lasciare residui di shampoo che potrebbero indebolirla. A seguire, un ottimo rimedio è il massaggio del cuoio capelluto, meglio se con prodotti stimolanti, per avere un effetto rivitalizzante dei follicoli e rinvigorire la circolazione sanguigna.

A tal proposito, possiamo consigliare, per i capelli femminili, la linea L’Oréal Pro New Série Expert Inforcer, composta da 3 prodotti specifici anti-caduta, come lo shampoo, rigenerante per una chioma debole, nel pratico flacone da 300 ml, più un trattamento rinforzante e anti-rottura per i capelli fini e fragili, facili a spezzarsi, da 200 ml, ed infine la maschera, nel barattolo da 250 ml, ideale per risanare e rendere più forti i capelli deboli, privi di vitalità e tendenti a spezzarsi.

Passando invece a una linea specifica per i capelli maschili, vi segnaliamo il set Aveda Invati men, che comprende due prodotti, quali il detergente, Nourishing exfoliating shampoo 250 ml, che contrasta il fenomeno della caduta e dell’assottigliamento sul cuoio capelluto maschile, e il trattamento anti-caduta Scalp revitalizer 125 ml, ad utilizzo giornaliero, fortificante e stimolante per la cute.

Per chi, invece, desidera acquistare in un’unica soluzione un kit completo e prezioso, consigliamo il cofanetto Alterna Caviar clinical kit (shampoo + spray + fiale), un tris di prodotti che si completano a vicenda, per trattare il problema dei capelli deboli e diradati in modo mirato ed efficace, pur senza aggredire il cuoio capelluto ma, anzi, proteggendolo e curandolo. Stimolante e completo per un effetto rinforzante ed anti-caduta, è disponibile con un risparmio interessante rispetto all’acquisto separato dei 3 prodotti, e rappresenta anche un elegante modo per racchiuderli e conservarli.

Non dimentichiamoci mai, in ogni caso, di affidarci a soluzioni di qualità, seguendo con attenzione le indicazioni riportati sui flaconi, meglio se programmando in tempo soluzioni e cure stagionali e senza voler eccedere nelle quantità per, magari, velocizzare la riuscita… I capelli sono lo specchio delle abitudini di ciascuno, e più saranno curati, forti, sani e lucenti loro, maggiore sarà il nostro benessere e, perché no, la nostra bellezza.