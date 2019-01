“Attivo il nucleo dell’associazione commercianti di Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 24 gennaio 2019. Il nucleo dell’associazione commercianti di Manfredonia è attivo: i suoi fondatori Ivano Talamo, Raffaele Fatone, Emiliano Di Carlo, Giuseppe Cosentino, Rudy Rascio e Giovanni Feltri hanno dato il via all’attività con una prima riunione tenutasi in data 23 gennaio presso il centro culturale LUC. Un banco di prova per l’assemblea cittadina che si terrà domenica 17 febbraio alle ore 18.30, aperta agli operatori del settore di tutta Manfredonia. Idee, proposte, ma soprattutto la voglia di riunirsi come associazione e di provare a cambiare le cose. Il progetto, ancora in fase embrionale, ha intrapreso il suo cammino verso la costituzione giuridica dell’associazione, in modo da garantire il dialogo diretto con il Comune non più come voce singola, ma come categoria vera e propria, con il suo statuto e il suo piano definito dalla voce di tutti.

«L’idea è partire da un programma semplice, poi con il tempo si crescerà: dobbiamo salvare noi e il paese, perché è il nostro settore a mantenere in piedi l’economia di Manfredonia», spiegano i fondatori dell’associazione: «La domanda da farsi è: perché no?».

In tanti commercianti hanno partecipato a questa prima riunione, occasione per consultarsi sui più disparati temi da affrontare tra i quali, ad esempio, il problema del mercato che necessita di una regolamentazione all’interno del piano del commercio, come ricordato più volte durante l’incontro. Proposte incentrate non solo sul mercato, ma soprattutto sulla necessità dell’interlocuzione politica: «Noi non siamo contro il Comune e non abbiamo un’identità politica, ma il dialogo è necessario per venirci incontro e mirare insieme alla crescita del paese. Noi non dimentichiamo i problemi che sta affrontando ora Manfredonia e la sua delicata situazione, non facciamo voli pindarici. Tuttavia, presentandoci con un programma serio potranno capire che siamo anche disposti ad andare loro incontro partecipando attivamente alle iniziative di ogni genere, di quelle che possano incentivare il turismo. Ma se il Comune non ci viene incontro favorendo il nostro settore, come facciamo?».

Non è la prima volta che i commercianti di Manfredonia si riuniscono per tentare di cambiare le cose. Già trent’anni fa, come ricordato dai partecipanti nel corso della riunione, i commercianti di Corso Manfredi (all’epoca si contavano più di 100 attività) provarono a riunirsi, ma la cosa andò in fumo sia per la scarsa risposta politica, sia perché in fondo “si aveva la tendenza a guardare il proprio orticello”. La crisi di oggi, però, è di natura ben diversa da quella del secolo scorso. L’associazione, inoltre, non è aperta solo agli operatori di Corso Manfredi ma a tutti i commercianti e piccoli imprenditori di Manfredonia, in un modo tale da creare una voce più grande e unita. Il nucleo è fiducioso di presentarsi all’assemblea cittadina con un programma e un corpo già definito, tra cui un consiglio pro tempore con ai vertici componenti non facenti parte del settore, in modo da trafugare ogni dubbio su possibili favoreggiamenti.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 24 gennaio 2019