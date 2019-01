Bomba a Foggia, M5S “Serve massima attenzione”

Di:

Foggia. “Questa notte è stato commesso l’ennesimo attentato dinamitardo a Foggia, stavolta è toccato al negozio ‘Esteticamente’. È la seconda volta in poche settimane che questa attività commerciale è fatta oggetto di attentati. La battaglia contro le mafie foggiane è ben lungi dall’essere vinta e l’attenzione dei magistrati, delle forze dell’ordine, della società civile deve rimanere altissima”.

Così in una nota i portavoce M5S foggiani e tutto il gruppo Movimento 5 Stelle in commissione antimafia.

Il senatore Marco Pellegrini aggiunge che proprio questa mattina in Commissione Antimafia ha “sollecitato l’istituzione di un Comitato che indaghi a tutto tondo sulle mafie foggiane, cioè sulle loro origini, sui motivi per cui si sono rapidamente sviluppate e sulle possibili azioni da mettere in atto per un più efficace contrasto. Il Comitato preparerà una relazione da sottoporre al plenum della Commissione. L’istituzione del Comitato è stata approvata all’unanimità e di questo ringrazio la Commissione tutta. Le mafie non vinceranno”, conclude Pellegrini.