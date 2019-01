Manfredonia. “Via Rivera n 4 atto secondo: e lo scempio continua…..”

Di:

Circa due mesi fa, esattamente il 14 novembre, su queste stesse pagine scrivevo di una situazione incresciosa e agghiacciante presente nella suddetta via. La situazione già allora era imbarazzante e vergognosa con feci di piccioni ovunque. Ieri passando mi sono trovato di fronte ad una condizione di assoluto abbandono. Qui ci troviamo davanti ad un problema di salute PUBBLICA . La salute di chi abita queste vie di Manfredonia, e anche di chi ci passa è ad alto rischio. Ma è possibile che nessuno si muove per questo grave problema? Possibile che tutte le attenzioni dei Manfredoniani siano concentrate sullo svolgimento o meno del carnevale? Le autorità preposte alla salute pubblica quando si sveglieranno e prenderanno provvedimenti a questa situazione? Non so di chi siano le responsabilità o le colpe e non mi interessano neanche ma quello che vorrei è che si ponesse una soluzione a tutto questo. Chiunque abbia a cuore la nostra città e la nostra salute faccia qualcosa. E non pensate solo a Carnevale, perché ci sono tanti altri problemi molto più seri.

ANTONIO LAURIOLA

https://antoniolauriolamanfredonia.wordpress.com/2019/01/23/via-rivera-n-4-atto-secondo-e-lo-scempio-continua/