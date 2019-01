Di:

Manfredonia, 24 gennaio 2019. Protesta in corso in Piazza del Popolo di tredici lavoratori Red assunti come tirocinanti operatori ASE grazie all’intermediazione dei servizi sociali. Causa del malcontento sarebbe lo sfruttamento del loro servizio, andato oltre l’operato di un semplice tirocinio: «Per otto mesi abbiamo lavorato per otto ore al giorno, anche durante i festivi e facendo straordinari, senza aver percepito una lira. Ora siamo stati sospesi pur avendo svolto un tirocinio formativo. Vogliamo conoscere le modalità secondo le quali sono stati assunti i nuovi operatori ASE. Inoltre, i servizi sociali ci avevano promesso che, se avessimo svolto correttamente il nostro lavoro, saremmo stati tenuti in considerazione per una vera assunzione. Con il passare del tempo però ci siamo accorti di essere stati presi in giro. I servizi sociali in un certo senso ci hanno inculcato anche un po’ di paura, dicendoci che se non avessimo svolto il nostro lavoro ci avrebbero bloccato la tessera che la Regione Puglia ci da per fare la spesa, che è una miseria.»

Il Red (Reddito di Dignità Regionale) è una misura d’integrazione del reddito a cui possono accedervi tutte le persone che si trovano in precaria situazione economica, anche temporanea. Si tratta di un patto d’inclusione sociale attiva che prevede un’indennità per la partecipazione a un tirocinio o altro progetto, una sorta di sodalizio tra i beneficiari del Red e i servizi sociali dell’ambito territoriale.

A tal proposito, pronta già la risposta di Francesco Barbone, Amministratore Unico SPA:

“In riferimento all’articolo pubblicato in data 23 gennaio 2019 sul quotidiano locale online Manfredoniatv.it intitolato: “ASE recluta 150 Netturbini e giovedi’ Sit in di disoccupati sotto il Municipio”, si comunica per oppurtuni chiarimenti e per non ingenerare aspettative inesistenti , che l’ASE non ha alcuna possibilità di reclutare personale. Cosi’ come specificato dall’Amministratore Unico nell’articolo di cui sopra, per il potenziamento del periodo estivo, ha intenzione di effettuare una selezione, naturalmente nel rispetto di quanto previsto da norme e regolamenti per le procedure di assunzioni del personale, per la creazione di una long list da cui attingere a rotazione personale a tempo determinato (brevi periodi). F.to Amm.re Unico SPA Geom. Francesco Barbone”