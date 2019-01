Puglia: tempo in nuovo peggioramento con piogge e neve in collina

GIOVEDI’ : Un profondo vortice depressionario sul Tirreno rinnova condizioni di tempo instabile sulle regioni del basso versante adriatico con precipitazioni sparse, nevose dai 600/1000m. Tendenza a miglioramento dalla serata. Temperature minime in forte calo, con estremi di 5°C; massime stabili, con punte di 11°C. Venti moderati settentrionali. Zero termico nell’intorno di 1300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mosso a agitato.

VENERDI’ : insisterà l’azione di una profonda circolazione depressionaria responsabile di una diffusa fase di maltempo sul Sud-Est. Cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche intense tra Puglia, Basilicata e Molise con neve fin verso i 300-400m di quota tra sera e notte su rilievi molisani, lucani, foggiano e Alta Murgia. Temperature in ulteriore diminuzione. Ventilazione sostenuta inizialmente sud-orientale in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari tendenti a molto mossi o agitati.

SABATO: il vortice depressionario responsabile della fase fredda e instabile tende gradualmente ad allontanarsi verso levante, in direzione del Mar Egeo. Un flusso di correnti nordorientali determina residui addensamenti, associati a brevi rovesci a carattere sparso, nella prima parte della giornata su Molise orientale, nord della Basilicata e settori sudorientali della Puglia. Fiocchi fino a quote collinari. Migliora ovunque nel corso della giornata. Temperature in calo nei valori minimi. Venti tesi o forti tra Maestrale e Tramontana, in graduale attenuazione serale. Molto mosso il mar Adriatico, mosso lo Ionio.