Di:

YES I start up è un progetto finanziato da ANPAL ed Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), finalizzato alla formazione e all’accompagnamento all’autoimprenditorialità dei giovani NEET su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso formativo mirato e personalizzato che conduce alla definizione di un’ idea di impresa. L’obiettivo è quello di agevolare i giovani consentendo loro un più rapido accesso alla presentazione della domanda di finanziamento al fondo SELFIEmployment o misure analoghe.

YES I start up nasce per assicurare che gli aspiranti imprenditori possano presentare ad Invitalia progetti costruiti con consapevolezza, in maniera attenta alle opportunità ed alle minacce presenti sul mercato anche in relazione alle proprie competenze ed attitudini (ANALISI SWAT).

Con questa iniziativa i giovani usufruiranno gratuitamente del supporto di consulenti e formatori esperti selezionati su tutto il territorio nazionale con un’assistenza personalizzata all’interno di centri specializzati selezionati in tutta Italia: Confimpresa Euromed è tra questi.

A chi è rivolto

L’iniziativa è rivolta ai giovani che hanno una forte attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità e la voglia di mettersi in gioco.

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere:

– giovani tra i 18 e 29 anni;

– NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale;

– iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità.

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle seguenti forme:

– Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci.

Sono ammesse le società:

– costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive;

– non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni;

– associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

Cosa si può fare

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese; imprese manifatturiere e artigiane.

Le attività di Confimpresa Euromed per Yes I start up partiranno ad ottobre nelle città: Roma, Frosinone, Catania, Palermo, Agrigento, Bari, Racale, Siracusa, Marsala, Sciacca, Alcamo, Caltanissetta.

Per ulteriori informazioni contatta gli uffici:

392.8087782 confimpresa@gmail.com