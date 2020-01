Centenario nascita Fellini: nelle colonne sonore del regista anche la chitarra di Pino Rucher

E per grandi film, non possono che essere eccezionali anche le colonne sonore. Semplicemente meravigliosa la musica di “8 e 1/2”, composta da Nino Rota, dove nel brano ‘L’illusionista’ (nel video) il giro di accordi di chitarra è affascinante e suggestivo, e sembra avere qualcosa di ipnotico. Quelle note indimenticabili, furono suonate dal manfredoniano Pino Rucher. Il nostro concittadino partecipò anche alla colonna sonora di un altro film di Fellini del 1965, sempre con musiche di Nino Rota, “Giulietta degli spiriti”, che aveva per protagonista la compagna di una vita del regista riminese, Giulietta Masina.

A seguire un link all’articolo dedicato al musicista di Manfredonia 👇

A cura di Maria Teresa Valente