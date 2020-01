Dissesto idrogeologico: “57% interventi localizzato nella Provincia di Foggia”

, 24 gennaio 2020. “A partire dall’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto nel 2010 con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia ha avviato una ricca programmazione di interventi per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’incolumità della popolazione.

“Piano frane (Piano Operativo Ambiente): finanziamento pari a € 32.896.313,33 per n. 16 interventi per la mitigazione del rischio frane a ridosso dei centri abitati, di infrastrutture viarie e servizi essenziali, localizzati tutti nella Provincia di Foggia ad esclusione del Comune di Altamura (Ba). Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva sono già stati affidati.

“Primo stralcio dal “Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”: complessivi € 11.499.215,97 per n. 61 interventi, di cui n. 26 di messa in sicurezza e consolidamento di versanti e n. 35 di sistemazione idraulica. Il 57% degli interventi è localizzato nella Provincia di Foggia, il 18% in quella di Lecce, il 13% in quella di Bari e a seguire Taranto (7%), Brindisi (3%) e Bat (2%). Tutti i progetti definitivi sono pronti.

“Piano Stralcio 2019 del Piano Nazionale per mitigazione del rischio idrogeologico: € 16.524.991,41 per otto interventi, di cui sette nella Provincia di Foggia e uno nel Comune di Cassano Murge (Ba). Lo scorso dicembre sono stati pubblicati i bandi di gara per l’esecuzione dei lavori.

“Patto per lo sviluppo della Regione Puglia: 100 milioni di euro per il finanziamento di n. 21 interventi, di cui 10 in Provincia di Foggia, 8 nella Provincia di Bari (tra cui a Bari città l’intervento di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata a valle di via Donadonisi al quartiere Santa Rita). Altri due interventi sono previsti nella Bat e uno nella Provincia di Lecce. Sono in corso le progettazioni definitive ed esecutive.

“Secondo stralcio dal “Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”: € 1.140.396,00 per n. 5 interventi tra cui mitigazione del rischio idraulico del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la foce nella Provincia Bat, e poi nei Comuni di Noci (Ba), Vieste (Fg), Ginosa e Laterza nel tarantino. Il bando per gli affidamenti dei servizi di progettazione è in fase di pubblicazione.

“Secondo stralcio dal “Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”: € 1.563.185,35 per n. 7 interventi di cui 3 nella Provincia di Lecce, 2 in quella di Foggia, uno a testa per le Province di Brindisi e Taranto.

“In questo modo si recupera la cultura della manutenzione del territorio che deve essere una costante dell’azione di governo.”