Nicoforza da Casa Sollievo “Insultare Mihajlovic per sostegno a Salvini? Disumano”

Lo dice in un video postato su youtube il giovane Niccolò Basta, nickname Nicoforza, dal suo letto alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La notizia è stata anticipata dal Corriere del Mezzogiorno (testo a firma di Luca Pernice).

Messaggio di sostegno dunque per l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, attaccato pesantemente sui social per alcune sue dichiarazioni di sostegno al leader della Lega, Matteo Salvini, in previsione delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

“Anche io ho una mia precisa idea politica, provengo da una famiglia che praticamente fa politica ogni giorno, ma anche se si possono avere idee e posizioni completamente diverse, non è tollerabile e non può esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. Per questo auguro ancora a Sinisa la vittoria rispetto la sua malattia e gli esprimo la mia solidarietà perché sentirsi dire certe cose, in questi momenti di debolezza fa davvero male. Un saluto a tutti voi da Nicoforza“, dice Nico.

Giovane che lotta ogni giorno. “La mia battaglia continua, le chemio sono toste, ma non si molla di un centimetro conservando sempre la mia ferocia! Anche la mia squadra del cuore, il Foggia, sta lottando con grinta per vincere un campionato che è difficile speriamo“.