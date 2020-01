Foggia, finalmente: coppie felici per 50 anni e oltre (FOTO)

Foggia. ”Da tre anni l’Amministrazione comunale di Foggia ha istituito la “Festa delle Nozze, 50 anni insieme”, un omaggio ai foggiani che mezzo secolo fa si sono uniti in matrimonio. Un evento svolto al Teatro Giordano che celebra il valore della famiglia ed una ricorrenza importante per tantissime coppie della città”.

Lo scrive sui social il sindaco di Foggia, Franco Landella.

Come anticipato, si è svolto “Festa delle Nozze, 50 anni insieme”: “un omaggio ai foggiani che mezzo secolo fa si sono uniti in matrimonio, un evento nel corso del quale celebrare il valore della famiglia ed una ricorrenza importante per tantissime coppie della città”. La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, ed ha avuto come cornice il Teatro ‘Umberto Giordano’. La serata è stata allietata da alcune performance della compagnia teatrale “Luce in Scena”, da un intervento dell’attore Giuseppe Marzio, da un monologo dell’attore Giovanni Mancini, e dalle esibizioni del coro dell’istituto “Lanza-Perugini”, diretto dal Maestro Giulia Panettieri. La direzione artistica e la regia dell’evento sono state affidate ad Emanuele Pacca. Il coordinamento dell’iniziativa è stato curato dall’Ufficio di Gabinetto del Comune di Foggia. Nel corso della serata il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha consegnato ad ogni coppia una pergamena di ringraziamento e di augurio per il raggiungimento dell’importante traguardo.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI