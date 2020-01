LIED (plurale Lieder) è una parola tedesca che significa letteralmente “canzone”

LIED (plurale Lieder) è una parola tedesca che significa letteralmente “canzone” (o romanza). Tipicamente, i Lieder sono composizioni per voce solista e pianoforte. Talvolta, più Lieder sono uniti in Liederkreise, o “cicli”, ossia una serie di canzoni (generalmente tre o più) legate da un singolo tema narrativo. I compositori Franz Schubert e Robert Schumann sono spesso strettamente associati a questo genere musicale. I Lieder più antichi risalgono all’età carolingia e seguono il modello del canto gregoriano. Nel tardo Medioevo si affermò il Lied con accompagnamento strumentale e, in seguito, il Lied polifonico, a tre o quattro voci, basato su melodie popolari o di corte. Nel Seicento si impose la forma monodica, accompagnata dal basso continuo, in stile sillabico e a frasi simmetriche. La fortuna del Lied si appannò a causa dell’affermarsi, nei paesi di lingua tedesca, dell’opera italiana, nella prima parte del XVIII secolo. Alcuni Lieder furono tuttavia inseriti nelle partiture operistiche, con funzione di arie.

Foggia. Musica vocale da camera “Il lied tedesco”: inaugurazione

Dopo il 1750, l’interesse per il Lied rinacque progressivamente. L’accompagnamento passò man mano dal basso continuo al pianoforte. La forma del Lied fu accolta anche nel genere operistico tedesco del Singspiel. Nel periodo Romantico si affermò una tipologia popolaresca (il volkstümliches Lied), che sarà coltivata anche dai massimi autori di Lieder dell’Ottocento, a partire da Franz Schubert; essi tuttavia approfondiranno anche il lato espressivo, affidandosi spesso a testi letterari di grande prestigio, quali quelli di Goethe, Schiller e Heine. Nella seconda metà del secolo, l’accompagnamento sarà talvolta affidato all’orchestra. La conferenza-concerto di domenica 26 gennaio approfondirà la produzione liederistica dal classicismo al romanticismo, con particolare riguardo verso Beethoven per il suo 250mo anniversario dalla nascita e verso il grande poeta e librettista Pietro Metastasio. Presentazione e cenni storici a cura de M° Maria Gabriella Cianci insieme al M° Francesco Serra. Gli Artisti dell’Accademia lirica Internazionale Umberto Giordano, con la partecipazione straordinaria dell’Ensemble vocale Umberto Giordano, accompagnati al pianoforte dal M° Maria Gabriella Cianci e da Francesco Pio Troiano, eseguiranno Lieder scelti dalla produzione di L. V. Beethoven, F. Schubert, R. Schumann e J. Brahms.

Lettura dei testi tradotti a cura di Maria Nelide Longo.

Bel Canto InOpera (il festival della vocalità classica) è organizzato da: Associazione Musicale Bel Canto di Foggia, presieduta dal M° Davide Longo, con la direzione artistica del M° Maria Gabriella Cianci, il Patrocinio del MiBAC ,dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia Assessore Anna Paola Giuliani, del Teatro “Umberto Giordano” e degli Amici della Lirica Umberto Giordano..

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.

Posti riservati ai tesserati Amici della Lirica Umberto Giordano. Domenica 26 gennaio 2020. Ingresso ore 20 – inizio ore 20.30. AUDITORIUM SANTA CHIARA (P.zza Santa Chiara – Foggia). Per info 3297430166