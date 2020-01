Gasperini “Servirà una grande prestazione”

Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Torino-Atalanta, gara valida per la 21ª Giornata della Serie A TIM 2019-2020. “Dopo la partita con l’Inter c’è stato un po’ di calo, più nervoso che fisico. Con la Spal non siamo stati capaci di vincere una partita che si era messa bene. È la dimostrazione che la Serie A TIM è un campionato molto equilibrato, tutte le squadre lottano per un obiettivo. Nel girone di ritorno sarà una battaglia contro ogni avversario. Ora dobbiamo ripartire. E noi siamo una squadra che ha sempre dimostrato di saper reagire dopo le sconfitte. Dobbiamo ritrovare l’energia, la concentrazione e la determinazione per fare risultato”.

Quella di domani si annuncia una partita molto difficile, contro un avversario che nel recente passato ha creato più di un problema. “Il Torino nelle ultime due partite con noi ha vinto. È uno scontro di livello, contro una squadra forte, compatta, costruita per lottare per l’Europa. All’andata avevamo fatto un’ottima gara, anche se avevamo perso: il Torino era stato bravo a sfruttare gli episodi. Servirà una grande prestazione per fare risultato”.

