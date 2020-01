Landella “Nuovo volto per Pantanella: partono i lavori”

Foggia, 24 gennaio 2020. “A breve partiranno i lavori di sistemazione nell’area che insiste attorno al Centro Polifunzionale Parco dello Sport Pantanella”. Lo dice il sindaco di Foggia, Franco Landella. “L’intervento punta ad eliminare le situazioni di pericolo per il traffico veicolare e pedonale, migliorando la fruibilità della struttura. Attraverso il rifacimento dei marciapiedi, la bonifica della sede stradale e della pavimentazione, la bonifica dell’area a parcheggio, la realizzazione di una rampa di accesso per diversamente abili l’area di Pantanella cambierà volto in positivo”.

“Era un impegno che avevamo assunto formalmente e che abbiamo rispettato, grazie al lavoro puntuale dell’Area Tecnica e all’attenzione politica del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Francesco Morese, che colgo l’occasione per ringraziare per la passione con cui sta seguendo efficacemente una materia tra le più delicate per la vita amministrativa e quella della nostra comunità”.