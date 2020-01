, 24 gennaio 2020. Prosegue l’attivita’ di Polizia Marittima da parte dei militari della Capitaneria di Porto diappartenenti all’aliquota del nucleo operativo di polizia ambientale (n.o.p.a) della direzione marittima di Bari.

Da raccolta dati, sono stati elevati 10 processi verbali di accertamento per sosta in area non consentita all’interno del porto per un importo totale di circa 1.000 euro.

Il recente incidente avvenuto sul molo di Levante a Manfredonia

Da evidenziare come i controlli della Capitaneria di Porto seguono un recente caso di cronaca avvenuto sul porto commerciale a Manfredonia, con un’auto finita accidentalmente in mare nelle ore notturne.