, 24 gennaio 2020. Sul versante della lotta all’abusivismo demaniale il personale dellasta proseguendo in quello che puo’ essere considerato un vero e proprio “screening” del litorale di competenza e che si prefigge di contrastare eventuali fenomeni di occupazione abusiva di spazi demaniali e piu’ in generale di verifica sul corretto uso dei litorali.

Manfredonia, abusivismo edile: ancora sequestri a Siponto (FOTO)

In particolare nel corso di due distinte operazioni i militari hanno effettuato due sequestri di strutture e opere abusive presenti all’interno di due diversi stabilimenti in localita’ “Siponto”, nel comune di manfredonia. L’attivita’ di indagine ha fatto emergere come alcune opere realizzate fossero prive delle previste autorizzazioni demaniali ovvero fossero realizzate in difformita’.

I titolari delle attivita’ sono stati deferiti all’autorita’ giudiziaria.