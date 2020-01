Manfredonia. Commissione approva “Adottato il Piano di lottizzazione del CA6”

, 24 gennaio 2020. La, con i poteri del Consiglio comunale, ha deliberato disecondo il progetto redatto dall’arch.e dall’ing., presentato dal presidente del costituito consorzio del comparto CA6, arch.

Come dall’atto, queste le prescrizioni di carattere generale: “Le opere previste nel progetto definitivo dovranno essere assoggettate prima della approvazione”, ai sensi di legge. “La superficie territoriale andrà individuata sulla base della superficie catastale effettiva, come previsto dalle NTA del PRG, con riferimento alle mezzerie delle strade, escludendo e scorporando le aree già oggetto di interventi espropriativi e/o comunque di uso pubblico”.

“Le aree aggregate al comparto edificatorio potranno essere cedute al Comune con la convenzione, solo dopo apposito verbale di sopralluogo dell’ufficio tecnico Comunale di presa d’atto sull’effettivo stato dei luoghi dei suoli oggetto di cessione, previo picchettamento e delimitazione delle aree interessate; i proprietari consorziati potranno ottenere i permessi di costruire per realizzare i fabbricati di edilizia residenziale pubblica e privata previsti dal Piano CA6 sui lotti fondiari ad essi attribuiti singolarmente o per gruppi con la medesima convenzione, solo dopo che saranno state eseguite le ossature di tutte le strade, con relativi sottoservizi e marciapiedi: per recuperare i materiali inerti necessari alla realizzazione delle ossature delle strade pubbliche, il Comune potrà eventualmente autorizzare i proprietari consorziati la preliminare esecuzione degli scavi dei loro lotti con l’obbligo di realizzare congiuntamente anche la recinzione degli stessi lotti, fino a concorrenza della quantità di materiale necessario al completamento di tutte le ossature stradali”.

“I proprietari consorziati verseranno all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire il contributo dovuto per le urbanizzazioni secondarie. Non si prevede la possibilità di realizzare urbanizzazioni secondarie a scomputo”.

“Le strade a contorno dell’insula territoriale S17 e S5, compresa la rotatoria e la strada in comune con il comparto CA5, dovranno essere adeguate alle caratteristiche stabilite nei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione per i comparti CA1, CA2, CA5 e CA9 in corso di completamento”. E’ stato dato atto che ” Il Comune di Manfredonia: acquisirà a titolo gratuito, quota delle aree destinate a standard e strade, in misura proporzionale alla volumetria attribuita ai lotti privati; acquisirà, così come stabilito nello schema di convenzione, la residuale quota delle aree destinate a standard e strade, in misura proporzionale alla volumetria attribuita ai lotti di edilizia residenziale pubblica; le aree da destinare a urbanizzazioni saranno cedute/o conguagliate nel rispetto di quanto previsto negli schemi di convenzione relativi all’edilizia residenziale pubblica; cederà ai soggetti aventi diritto i lotti di edilizia pubblica, giusta quanto statuito nella delibera consiliare n. 8 del 26 febbraio 2003;  con determinazione del dirigente del 6° settore provvederà ad approvare il testo definitivo, al completamento dei dati mancanti, e/o a rettificare lo schema di convenzione per errori e inesattezze, e per adeguarlo alle sopraggiunte indicazioni del Codice degli appalti e dell’ANAC “.

E’ stato dato atto che il Comune di Manfredonia, potrà autorizzare, dopo il convenzionamento dell’intero Comparto, l’attuazione per sub comparti funzionali, a condizione che sia dimostrata la autonomia funzionale e il rispetto del piano generale di lottizzazione da parte dei proponenti il sub comparto, indicazioni che saranno fornite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.