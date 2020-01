Manifestazioni carnevalesche storiche. “Carnevale di Manfredonia 2018/2020”, arrivano fondi ministeriali

, 24 gennaio 2020.: con recente atto del Comune di Manfredonia, una determina dirigenziale, è stata accertata la somma di € 58.750,00 sul capitolo PEG di Entrata n. 1547 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

Da qui, è stato determinato di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 68 del 31.03.2019, la somma di € 57.850,00 con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile.

Ricostruzione progetto

Con Decreto Ministeriale n. 332 del 27/09/2017 sono stati definiti i “Criteri e modalita’ per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, ai sensi di legge. Con Decreto Generale della Direzione Generale Turismo del 31 luglio 2018, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di accesso ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, al fine di “valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori” ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo l, comma 329, legge n. 205, del 27 dicembre 2017 e, contestualmente, sono state fornite le modalità applicative del predetto decreto.

atto integrale > 2019_1765 (+ 2019_1760 (66^ EDIZIONE CARNEVALE DI MANFREDONIA -IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10/2019)

In seguito, la Giunta comunale di Manfredonia, on atto di indirizzo n.183 del 28/09/2018 ha deliberato: di partecipare al Bando del Ministero dei beni e delle attività culturali per l’ammissione ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici; di approvare il progetto denominato “Carnevale di Manfredonia 2018-2020”, da realizzarsi anche per le annualità 2019-2020 avvalendosi dell’Agenzia del turismo, società consortile partecipata da questo Ente al 51%, nata nel 2013 per la promozione turistica del territorio che cura, come previsto dallo Statuto, per conto dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, il coordinamento e la realizzazione dei grandi eventi consolidati che affondano le radici nella tradizione Sipontina quali il Carnevale di Manfredonia; di concedere all’Agenzia del Turismo, per il coordinamento e la realizzazione dell’Edizione 2018 del Carnevale di Manfredonia per conto di questo Ente, un contributo per la copertura, anche parziale, del disavanzo accertato condizionato al finanziamento della proposta progettuale da candidare al bando di cui al Decreto Generale della Direzione Generale Turismo Rep. n. 1256 del 31 luglio 2018.

La Giunta Comunale con Deliberazione n.15 del 22.01.2018 ha approvato la proposta progettuale elaborata dall’Agenzia del Turismo relativa al Carnevale 2018 ritenendola aderente e coerente con gli obiettivi dell’Ente, ma non completamente sostenibile dal punto di vista economico, in quanto non coerente con il piano di rientro approvato dalla Corte dei conti, a seguito della deliberazione n. 57/2017 della medesima Corte, concedendo di conseguenza un contributo di € 0,02. In seguito, con Decreto Rep. n. 2061 del 22 novembre 2018 del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Spettacolo, è stato assegnato a questo Ente, per la realizzazione del progetto di cui innanzi, un contributo pari a € 58.750,00 per l’annualità 2018.

La Giunta comunale con deliberazione n. 68 del 31.03.2019 ha approvato la rendicontazione delle entrate e delle uscite, nonché la relazione sulla ultimazione del progetto “Carnevale di Manfredonia 2018”.