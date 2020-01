Pantera: segni di predazione su cane maremmano, arrivano veterinari da Teramo

un’azienda agricola, il proprietario aveva chiamato i medici della Asl perché il suo cane mostrava evidenti segni di morsi.

Nel territorio dove la pantera è stata avvistata sono arrivati alcuni veterinari dell’Università di Teramo, specializzati nell’individuazione delle orme di animali. Il felino sarebbe stato avvistato per l’ultima volta in località. Proprio in quella zona era giunta agli inquirenti la segnalazione di un animale, un cane maremmano predato dal felino. Da

Il felino, dopo essere stato avvistato nelle campagne di San Severo e Apricena, sembra quindi abbia raggiunto il promontorio del Gargano: ieri sera alcuni pastori di San Nicandro Garganico hanno notato la pantera inseguire tre cani della razza maremmana in località Sant’Annea, una zona boschiva e impervia a pochi chilometri dall’abitato, dove è stato trovato anche un cane predato, presumibilmente dalla stessa pantera.

Il proprietario di una cava di pietre nella vicina Apricena ha raccontato a un giornalista de Il Giornale di aver scoperto una serie di impronte all’interno della sua azienda. La forma di grosse zampe era ancora impressa su una collinetta di sabbia bianca.

La conferma arriva poco dopo, grazie alle immagini registrate da una telecamere di video sorveglianza. Risalgono al 18 gennaio e mostrano chiaramente, anche se da lontano, un grosso animale nero mentre corre, attraversa una strada con due balzi, e poi riprende la sua fuga attraverso il prato. “Purtroppo il video risale a quattro giorni fa spiega il tenente colonnello dei carabinieri forestale, Marcella Fanelli -. In questi giorni riceviamo moltissime segnalazioni, e le controlliamo sempre perché nulla può essere lasciato al caso. Ma è necessario che siano tempestive”.



Francesco Bertani, Veterinario Asl Foggia ai microfoni di Radio Norba “Ci sono segni di predazione in un’area molto più vasta di quella dei giorni scorsi. Speriamo di individuarla presto”. E avverte: “L’animale preda dalle ultime ore del giorno alle prime ore del mattino. Questa è l’ora in cui bisogna fare particolarmente attenzione per chi vive in campagna”.

Fonte immagine: Immagini e Sfondi