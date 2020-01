Saponara “Pronto per l’avventura di Lecce” (VIDEO)

. “Rinnovo il benvenuto a Riccardo – le parole del dg Mercadante – da parte di tutto il club. Il suo arrivo si aggiunge a quelli di Deiola e Donati, acquisizioni che vanno nella direzione di alzare il livello tecnico e di esperienza della squadra. Per Saponara parlano i numeri, con le oltre 130 presenze nel massimo campionato. Non è stata una trattativa semplice e veloce, anche perché le parti in causa erano diverse.”

“Ringrazio tutta la società dell’US Lecce – il pensiero di Saponara – per la grandissima fiducia riposta in me. Da parte mia cercherò di dare il contributo alla causa. Per la mia carriera cercavo una soluzione che mi desse l’opportunità di rimettermi in gioco. Mister Liverani mi ha spiegato quanto sia importante nel suo sistema di gioco il ruolo del trequartista ed io sono felice di prendermi le mie responsabilità. Tutti mi hanno parlato di Lecce intesa come piazza e squadra in termini di entusiasmo, confermandomi quello che pensavo, poi una volta qui ne ho avuto la conferma.”

Sito ufficiale Lecce calcio