Trascorrere una vacanza lunga un mese immersi nella natura e nei boschi dei Monti Dauni, assaporando ricette tipiche, scoprendo i piccoli tesori dell’Italia autentica, abbandonandosi ai ritmi lenti di uno splendido paese adagiato tra collina e montagna, mischiandosi nella comunità locale fino a diventarne parte integrante.

Tutto rigorosamente gratis.

L’idea nasce a Biccari dove la Cooperativa di Comunità e Daunia Avventura, dopo il successo della prima edizione, sono pronte anche nel 2020 a selezionare 4 giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni da ospitare gratis in paese assicurandogli vitto e alloggio per tutto il mese di agosto in cambio di volontariato, cooperazione, lavori in bosco, attività artistiche, culturali e sociali.