Bari, 10 maggio 1985: discorso commemorativo di Michele Bellucci

Michele Bellucci, illustre storiografo, musicista e compositore, nonché notaio ed erudito avvocato di Manfredonia, il 10 maggio 1885, tenne a Bari il discorso commemorativo in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato al grande compositore barese Niccolò Piccinni.

Il M° Bellucci, che si firmava per nobilitarsi anche con lo pseudonimo “La Salandra” (per via della sua parentela legata alla famiglia gentilizia La Salandra di Troia), era conosciuto nell’ambiente culturale e musicale della città di Bari per via delle sue esibizioni pianistiche e poi per aver esercitato dal 1880 al 1887 il lavoro di insegnante di pianoforte e di critico musicale nel Capoluogo pugliese.

Va ricordato, che negli anni vissuti a Bari, Bellucci pubblicò i suoi saggi su Alessandro Scarlatti, Richard Wagner, Niccolò Piccinni e sul “don Carlos” di Verdi e inoltre le sue ricerche sulla musica degli Ebrei e sui musicisti baresi. Bellucci nel suo periodo di residenza a Napoli, tenne la maggiore parte della sua produzione musicale. Dal 1874 al 1877 compose 12 romanze e intorno al 1880, su libretto di Gaetano Montedoro, fu autore della musica dell’opera in tre atti intitolata “Carlotta Corday”.

La esaltante orazione, come riporta un giornale dell’epoca, tenuta da Bellucci a Bari in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato all’illustre compositore Niccolò Piccinni, fu accolta dal numeroso pubblico presente con fragorosi applausi, mentre le bande del 57° e 58° Reggimento di Fanteria intonarono antiche marce.

Il “Napoli Musicale” del 23 giugno 1885, così riporta tra l’altro l’intervento di Bellucci nel giorno dell’inaugurazione del monumento a Piccinni: “La cerimonia di inaugurazione è cominciata con un discorso dell’egregio signor professore di musica Attilio Bellucci La Salandra, un giovane di raro ingegno, del quale (mi permetta egli l’indiscrezione) Napoli avrà forse presto la fortuna di udire la prima opera intitolata Carlotta Corday e giudicata un vero capolavoro da quei pochi che potettero gustare qualche primizia”.

Del discorso tenuto da Bellucci su Piccinni diedero anche notizie alcune prestigiose riviste nazionali e straniere.

Va ricordato, che Il monumento a Piccinni costò 28.000 lire, una cifra esosa per quei tempi, evidenziata nel discorso di presentazione di Bellucci. Sempre nel corso della cerimonia dell’inaugurazione del monumento al compositore barese, le Bande musicali invitate all’evento, si esibirono eseguendo la sinfonia dell’”Atis” e quella di “Roland”. L’allora sindaco di Bari, Giuseppe Signorile, dopo aver preso in consegna il monumento, diede corso ad uno straordinario programma musicale che ebbe luogo fino a tarda notte presso il “Teatro Piccinni” di Bari. Nel corso della serata musicale, furono eseguite arie dell’”Artaserse”, della “Cecchina” e dell’”Alessandro delle Indie”. La serata celebrativa musicale in ricordo di Piccinni, terminò con la sinfonia “A Piccinni” di Enrico Annoscia e “Omaggio a Piccinni” del M° Nicola Faenza. Il grande evento, si concluse con Michele Bellucci che sul palcoscenico del “Piccinni” esaltò nella sua relazione le virtù artistiche dell’immortale musicista e operista barese Niccolò Piccinni.

**Vito, Niccolò, Marcello, Antonio, Giacomo Piccinni, celebre musicista e operista, nacque a Bari il 16 gennaio 1728 e morì a Passy (Parigi) il 7 maggio 1800. Piccinni, che è stato uno degli ultimi grandi componenti del Classicismo, appartenente alla scuola napoletana della seconda metà XVIII secolo, contribuì con i suoi lavori in maniera decisiva allo sviluppo dell’opera buffa.

