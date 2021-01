“Fate presto, l’assassino di mio figlio sarà libero”. Intervista al padre di Niccolò Ciatti

Stato Quotidiano, 24 gennaio 2021. Sono trascorsi più di tre anni e mezzo dalla morte di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino aggredito barbaramente da tre ceceni all’interno di una discoteca spagnola e ucciso con un calcio in pieno volto sferrato da uno dei tre, Rassoul Bissoultanov, attualmente in carcere preventivo.

25 secondi d’inaudita e immotivata violenza contro Niccolò, registrati da uno smartphone che ha catturato quegli istanti così lunghi per la vittima che non ha avuto neanche il tempo per difendersi dai tre ragazzi esperti di arti marziali, mentre attorno all’aggressione c’erano molti altri giovani a osservare la scena, senza intervenire in alcun modo.

A oggi, la famiglia di Niccolò sta ancora aspettando la notifica e la data d’inizio del processo. Quel che è più preoccupante, e ingiustamente da accettare, è che il ceceno arrestato possa a breve essere scarcerato, perché la carcerazione preventiva non può superare i quattro anni. L’incriminato ceceno rischia di uscire dal carcere per l’agosto di quest’anno.

Il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, da tempo ha lanciato un appello per sollevare la questione prima che sia troppo tardi. L’appello ha avuto interessamento e rassicurazione dal Ministro della Giustizia Bonafede e il Ministro degli Esteri Di Maio, che hanno interpellato il governo spagnolo, ricevendo come risposta una rassicurazione che le autorità spagnole si stanno muovendo. Ma il padre di Niccolò lamenta ancora questo immobilismo da parte della magistratura spagnola, che in tutto questo periodo non ha neanche formalizzato il rinvio a giudizio dell’imputato Bissoultanov.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola