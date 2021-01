“Lettera alla bambina di dieci anni morta per gioco”

Cara Antonella di Palermo,

anche se non ti conosco, mi ha profondamente commosso la tua morte. Morire a dieci anni! Morire per gioco! Per un gioco virtuale che non ha nulla di reale se non il fatto che ora tu non ci sei più.

I giornali hanno detto che ti sei legata al collo una cintura che avevi fissato al termosifone per partecipare su TikTok alla “Black out challenge” (o “hanging challenge”) una prova di soffocamento estremo. Ho letto che l’’obiettivo di questo genere di sfide è provocarsi uno svenimento (il cosiddetto “black out”) togliendosi aria con una sciarpa o una corda, per riprendere tutto con il telefonino e postarlo in rete.

Ho letto anche che avevi tre profili su Facebook e almeno due su TikTok.

Sono certo che lo hai fatto solo perché avevi bisogno di dire a tutti che c’eri. Per avere una specie di conferma del fatto che in fondo esistevi. E lo hai fatto ancor più in questo periodo di pandemia, durante il quale forse hai avuto la sensazione come di chi si sentiva lontana. Sospesa. Estranea. Isolata e sola.

Cercavi un riconoscimento che avesse la forma dell’accoglimento. Un piccolo riflesso che potesse aiutarti a vincere la paura di restare sola nella tua stanza. Nell’ombra. Invisibile. Sconosciuta. Dimenticata. E, invece, ora è la tua assenza la sola che ci resta. Un vuoto, per chi ti amava, che si aggiunge ad altro vuoto.

Stai tranquilla! E’ un bisogno che ci accomuna tutti quello che ci porta a cercare qualcuno che si accorga di noi e che dia conferma del fatto che ci siamo. Essere riconosciuti è uno dei bisogni fondamentali che come essere umani ci portiamo dentro. Ci fa sentire meno soli e meno inutili. Perché non esistiamo solo per noi, ma grazie a qualcuno e per qualcuno.

Un filosofo ha detto che siamo esistenze gettate. Esistenze lanciate nel vuoto, in attesa di qualcuno che ci raccolga e ci accolga. Siamo un grido che nella notte aspetta qualcuno che pronunci il nostro nome, rassicurandoci. Alla ricerca di una voce che ci dia calore e di un sguardo che accenda luci. Vere e non certo false.

Questa attesa ha un nome: si chiama “bisogno di amore”. Ma l’amore non è un gioco, E’ un cammino lungo e faticoso, ma soprattutto è un percorso dove, mentre aspetti qualcuno che si accorga di te, devi essere tu per prima a imparare ad accorgerti di quello che sei, imparando anche a saper stare da sola.

E, invece, qualcuno ha approfittato di questo tuo bisogno, manipolandoti e illudendoti. Ti ha fatto credere che per ottenere questo riconoscimento fosse necessario spingersi in un gioco estremo, arrivando perfino a giocare sfidando la morte. Ti ha illuso dicendoti che valeva la pena morire pur di apparire. Pur di mostrarsi.

Per dire poi che cosa? Solo che c’eri. Ma questo era evidente, perché tu già c’eri, solo che non lo sapevi. Avevi in tasca questa grande verità, che qualcuno ha trasformato in una banale ovvietà.

Ti hanno promesso di darti il potere di vincere la paura con un falso coraggio. Per farti sentire invincibile, ti hanno proposto di sfidare la morte. Ma ti hanno preso in giro, perché ti hanno insegnato un coraggio sbagliato.

La morte vuole rispetto, perché la vita è fragile fin dalla sua nascita. Nessuno ti ha detto che è umano avere paura? Che è normale e che tutti l’abbiamo, anche noi adulti? E che della paura non bisogna mai vergognarsi?

Ah, se l’avessi detto a me!!!Ti avrei portata altrove per mostrare il tuo coraggio. Ti avrei proposto un altro tipo di sfida.

Ti avrei portata da Luciana, una ragazza che, in un letto al 6° piano, da 22 anni lotta con tenacia la sclerosi multipla. O, alla mensa parrocchiale, dove avresti incontrato Giacinto e Francesca con i quali è sempre bello condividere un pasto caldo con chi ha perso tutto.

Ti avrei insegnato che sono queste le sfide. Perchè grazie ad esse arrivi prima o poi a capire che non sei l’unica a soffrire. Che il dolore è l’altra faccia dell’amore. E che sei incontri la morte reale difficilmente ti metti a giocare con la morte virtuale.

Ti avrei raccontato di me e delle mie cadute. Dei miei errori e delle mie paure. Ti avrei detto che crescere è sfidare la novità della vita che ti sorprende con l’avvicendarsi delle sue stagioni. E’ tentare risposte nuove a domande antiche che a te però paiono come se fossero state poste solo oggi. E’ arrivare a capire perché l’amore di tua madre e di tuo padre non ti basta più, e quale amore invece, oltre al loro, è necessario trovare per conoscerti come davvero sei.

Perché, in fondo, era questo che tu cercavi. Cercavi solo te. E avevi il diritto a farlo. Ma esso è stato travisato. Violato. Usurpato. Ti è stato negato.

Ma i tuoi genitori hanno sorpreso tutti. Anche te. Ci hanno e ti hanno mostrato che esiste un altro tipo di coraggio. Quello vero e non quello fasullo che insegnato sui social. Hanno ingaggiato un’altra sfida. Hanno donato i tuoi organi. E ora grazie a te altre vite saranno salve. Loro sì che hanno sfidato la morte con la vita. E hanno vinto.

Perciò Antonella, anche se forse in quella sfida assurda hai perso una battaglia, io penso che grazie a questo gesto anche tu ora abbia vinto. Perché ti sei ripresa la vita in coloro che grazie a te ora vivranno anche al posto tuo.

Spero solo che la tua vicenda serva da monito a tanti adolescenti, spesso lasciati soli a navigare e quindi a naufragare nel mare magnun del web. Spesso smarriti, sono alla ricerca di se stessi.

HO scritto a te per loro. Perché capiscano che la vita non è un gioco, ma solo un grande e immenso dono, da accogliere, custodire e di nuovo ridonare. E che ci vuole più coraggio a vivere come persone normali piuttosto che giocare a fingere di essere forti, rasentando esperienze estreme ed eccezionali.

Riposa in pace!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 24 gennaio 2021