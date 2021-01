Provoca un incidente e si da alla fuga senza soccorrere i feriti. Rintracciato dalla Polizia Locale.

Gargano 24 gennaio 2021 – È successo oggi verso le ore 13 di oggi sulla strada del Salice nuovo quando un Fiat Doblò ha tamponato una Renault Clio con a bordo due persone.

Dopo l’urto, il conducente del Doblò e fuggito cercando di far perdere le proprie tracce ma la Polizia Locale, attivate le ricerche, lo ha rintracciato in una campagna a qualche chilometro di distanza.

Le due persone a bordo della Clio, un uomo di 84 anni ed uno di 50, sono stati trasportati presso il locale pronto soccorso. Non si conoscono ancora le loro condizioni.

Adesso la Polizia Locale sta effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica dei fatti .