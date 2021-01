Situazione Covid a Cagnano Varano, il sindaco fa il punto della situazione

Cagnano Varano, 24 gennaio 2021. Il sindaco Michele Di Pumpo, in un comunicato via streaming su Facebook, fa il punto della situazione per quanto riguarda i casi Covid a Cagnano Varano. Sono 65 gli attuali positivi alle ore 19:30 del 24 gennaio 2021, di cui molti in attesa di tampone negativo. “Per molti di loro sono passati 21 giorni dalla positività, e in tanti la sintomatologia è scomparsa” ha spiegato il primo cittadino.

“A Cagnano la curva dei contagi è in minima discesa – ha osservato Di Pumpo – ma c’è molto lavoro da fare: ci sono troppi ragazzi in strada”. Il sindaco ha inoltre aggiunto che parte della popolazione, in questo periodo, non ha avuto dei comportamenti responsabili verso le misure restrittive anti-Covid.

Articolo di Valerio Agricola