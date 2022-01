Manfredonia (Foggia), 24/01/2022 – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia sulle aree più sensibili, avvalendosi della collaborazione dei Comandi Compagnia dipendenti. Numerosi i posti di blocco effettuati in arco serale-notturno su tutta la provincia di Foggia ed in particolare nelle zone di San Severo, Foggia, Manfredonia e Cinque Reali Siti.

A San Severo e Foggia da diversi giorni, quotidianamente, le Compagnie Carabinieri, dopo gli efferati episodi delinquenziali registrati, predispongono posti di blocco svolgendo un’assidua attività preventiva, effettuando numerosi controlli su soggetti in ingresso e in uscita dalla città, in varie fasce orarie, elevando al tempo stesso anche numerose contravvenzioni nell’ambito della campagna “Salva Vita”, (cinture di sicurezza, utilizzo dei caschi, utilizzo del cellulare alla guida). I servizi vengono svolti anche con il rinforzo di personale proveniente dalle Compagnie di Intervento Operativo dei Reggimenti Carabinieri “Puglia” e “Campania” nonché del Battaglione Carabinieri “Calabria”.

Non da meno le Compagnie di Manfredonia e Cerignola con l’attuazione di servizi coordinati a largo raggio, nel corso dei quali sono stati svolti posti di blocco nelle aree di maggior interesse operativo. Solo nelle ultime 24 ore sono stati controllati oltre 160 automezzi, identificati 224 utenti della strada, elevate 96 contravvenzioni al cds nonché inoltrate diverse segnalazione al Prefetto nei confronti di assuntori di sostanze stupefacenti, nel corso dei soli posti blocco preventivamente predisposti nelle zone di accesso e deflusso dalle città. L’ultimo servizio coordinato di controllo del territorio è quello promosso dalla Compagnia Carabinieri di Cerignola con rinforzi di pattuglie sulle città di Stornara e Stornarella.

In particolare, Stornara è ormai centro di particolare interesse, a seguito di alcuni avvenimenti verificatisi in quel territorio alla fine del 2021. Periodicamente si sta rinforzando il controllo dell’area con pattuglie provenienti da altri reparti della Compagnia di Cerignola, nonché con l’ausilio delle Squadre di intervento Operativo provenienti dal Reggimento “Puglia”. Nella mattinata del 22 gennaio sono arrivate sulla città di Stornara ben due autoradio della Sezione Radiomobile di Cerignola e quattro pattuglie delle Stazioni limitrofe a dare man forte. Oltre ad effettuare vari posti di controllo, dalle 10:00 alle 11:00, hanno realizzato un posto di blocco a doppio senso di marcia. Nel corso di tale dispiegamento di forze, sono state elevate varie contravvenzioni (in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e sono stati controllati svariati veicoli e conducenti. Una ragazza è stata sanzionata anche per aver avvertito gli altri utenti della strada del controllo in atto lampeggiando nella direzione opposta (Art 153 CDS c. 11). Non sapeva di aver lampeggiato a una pattuglia di Carabinieri con abiti simulati collocato appositamente. Solo durante tale servizio sono stati controllati ben 50 automezzi, identificati 60 utenti della strada, elevate 30 contravvenzioni al cds, ritirati 2 documenti di circolazione, sequestrati 2 veicoli amministrativamente.