Il calciatore Cicerelli a Palazzo di città: “Orgoglioso di Manfredonia”

Un gesto tecnico che segna la consacrazione di questo talento sportivo già protagonista lo scorso anno della promozione in Seria A della Salernitana, punto di svolta dopo anni di sacrifici, anche personali. “Sono orgoglioso di Manfredonia, la porto sempre nel mio cuore ovunque vado. Questa è la città in cui sono nato e dove ho mosso i primi passi sportivi nelle fila delle giovanili della squadra locale”. Un esempio di sport e di vita per tanti giovani che vogliono inseguire i propri sogni. Emmanuele appena puó torna in città dove vive la sua fidanzata Giovanna Titta, Presidente del Consiglio comunale (la più giovane in Italia a ricoprire questo ruolo). In bocca al lupo Emmanuele per una carriera sempre più brillante con la soddisfazione di segnare tanti altri gol da ascrivere nella storia del calcio italiano”.