L’eolico green olandese anche a Manfredonia: progetto da 45 mln per 100 posti

Manfredonia (Foggia), 24/01/2022 – (corrieremezzogiorno) La prossima settimana, in Regione, si terrà una riunione per fare il punto sulle opzioni logistiche da mettere in campo. Ma, in sostanza, il quadro è già chiaro: la società olandese Wes (Wind Energy Solutions) è pronta a investire in Puglia 45 milioni per la produzione e l’assemblaggio di “medie” pale eoliche destinate alla produzione di energia green.

L’investimento, che dovrebbe essere localizzato a Bari (ma è in atto anche una verifica per soluzioni a Taranto e Foggia-Manfredonia), è seguito da Invitalia. Grazie a un Contratto di Sviluppo, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti metterà a disposizioni un supporto finanziario fino a 27 milioni. Dal punto di vista occupazionale la nuova fabbrica della Wind Energy Solutions creerà un centinaio di posti di lavoro di cui quaranta saranno assunti a tempo indeterminato. Fonte: regione puglia

L’assessore

«Nei prossimi giorni – spiega l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci – saremo impegnati con responsabili dell’azienda in una serie di sopralluoghi per valutare la fattibilità di siti industriali. Siamo felici della scelta di Wind Energy Solutions di venire in Puglia. Questo è uno dei primi effetti dell’azione di “facilitazione logistica” intrapresa dalla Regione. D’altronde il gruppo olandese chiede superfici vicine ai porti». Per questo le soluzioni da vagliare sono Bari, Manfredonia e Taranto. Wind Energy Solutions è in cerca di uno stabilimento da 6 mila mentri quadrati coperti e soprattutto di ampi spazi esterni dove collocare i prodotti e caricare le turbine da spedire sul mercato. (corrieremezzogiorno)