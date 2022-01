Manfredonia, inaugurazione centro antiviolenza “Rinascita Donna”

Con una conferenza stampa, da giovedì 27 gennaio, apre a Manfredonia il Centro AntiViolenza (CAV) dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, gestito dal Consorzio Opus e dalla sua consorziata Domi Group, ubicato in Via San Lorenzo n.47 (c\o la sede dei Servizi Sociali). Un luogo di rafforzamento dei diritti delle donne, deputato ad accogliere coloro che rischiano o sono già vittime di maltrattamenti, abusi e violenze fisiche e psicologiche, rivelandone i bisogni e fornendo supporti e servizi in emergenza e/o di prevenzione. Il CAV è finanziato con i fondi del Piano Sociale di Zona (L.R. n, 19/2006 e Reg. n.4/2007).