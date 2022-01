Manfredonia, sequestrano anziano in casa e portano via 300 euro

Manfredonia (Foggia), 24/01/2022 – (Fonte: l’edicola del sud) Attimi di terrore per un anziano al Camping “La Bussola” in località Sciali a Manfredonia.

In tre, con i volti travisati da mascherine e cappucci, intorno alle 20 del 22 gennaio scorso, hanno fatto irruzione nell’appartamento di un ottantenne che si trovava da solo in casa.

I malviventi hanno preso in ostaggio il proprietario di casa costringendolo a consegnare tutto il denaro custodito. Dopo aver rimediato un bottino di quasi 300 euro, sono fuggiti in direzione spiaggia, facendo perdere le loro tracce. La vittima, in forte stato di agitazione, ha fornito informazioni utili sui delinquenti, che pare siano extracomunitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manfredonia (a cura di Stefania Consiglia Troiano – l’edicoladelsud)