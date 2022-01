Manfredonia. “Vergognati truffatore”. Ruba soldi e gioielli ad anziana, indagini in corso

StatoQuotidiano.it, 24 gennaio 2022. Nuova truffa ai danni di anziani a Manfredonia. Come appreso in esclusiva da StatoQuotidiano.it, la truffa in oggetto è avvenuta lo scorso 13 gennaio 2022, in tarda mattinata.

Ecco il sistema utilizzato dai malviventi. Come reso noto attraverso una denuncia alle forze dell’ordine, la vittima dei fatti ha ricevuto una chiamata sul proprio telefono fisso. Un uomo si presenta alla donna come il nipote e dice alla stessa: “Nonna, ciao. Deve venire un postino che ci sta un pacco che deve portare e servono 4000 euro“.

Sempre al telefono il sedicente nipote dice alla donna che sarebbe arrivato presto un postino che “voleva una garanzia rappresentata da gioielli in oro per poter consegnare un pacco dal contenuto non precisato”.

“Sono stata ingannata dal fatto che mio figlio spesso – ha raccontato la donna – fa pervenire i pacchi dei vari acquisti online presso la mia abitazione“.

Dunque, la truffa: “dopo aver chiuso la telefonata – ha detto ancora la donna, ricostruendo i fatti -, si è presentato fuori la mia abitazione una persona di sesso maschile di circa un metro e ottanta, con un giubbotto e berretto di colore nero, jeans e una mascherina che gli copriva metà volto. Inoltre aveva uno zaino nero“.

L’uomo si presenta come “Marco” all’anziana donna e dice di essere il postino che aveva un pacco per il figlio della vittima. La donna consegna 1000 euro in banconote al malvivente e dell’oro del figlio con un crocifisso, oltre a una fede nuziale.

Il truffatore, dopo essersi trattenuto in casa per alcuni minuti aggiunge che il figlio della donna si sarebbe dovuto presentare presso l’ufficio postale di Manfredonia per ritirare il pacco, poichè era avvenuto regolarmente il saldo. Come raccontato dalla vittima dei fatti, il malvivente parlava con un accento campano.

Indagini in corso dei Carabinieri di Manfredonia.

Le Forze dell’Ordine invitano nuovamente alla massima attenzione i cittadini relativamente alle truffe ai danni di anziani, che si sviluppano quasi sempre con una telefonata con richiesta di denaro susseguita da una presenza nelle abitazioni dei malviventi.