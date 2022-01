Rotice “Casi di disagio psicologico sempre più in aumento tra i più giovani”

Una struttura con personale altamente specializzato che potrebbe essere ancor più efficace ed efficiente se si potessero potenziare i servizi di supporto a queste famiglie molto fragili (ad esempio l’operativitá h24 e non solo come centro diurno) con l’ampliamento degli spazi a disposizione, anche in ottica di prevenzione ed integrazione sociale. Negli anni scorsi, come riferito dal Dott. Grossi, c’erano dei progetti già finanziabili che non hanno visto la luce e che la nuova Amministrazione comunale, assieme all’Asl ed altri Enti di competenza, ritiene opportuno riprendere e realizzare per garantire servizi specialistici vicini alle esigenze dei cittadini, nel percorso che porti al potenziamento dell’Ospedale e della sanità locale.