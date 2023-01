Abusi al “Don Uva”, Gisella Naturale: “I lager a due passi da casa”

FOGGIA, 24/01/2023 – Dopo la tragica vicenda di Manfredonia alla RSAA Stella Maris, la nostra terra è ancora violentata da un altro fatto gravissimo: numerosi episodi di violenze ed abusi ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacità e di inferiorità fisica o psichica, ricoverati al Don Uva di Foggia.

La senatrice Gisella Naturale ha commentato con tristezza e rabbia la vicenda di questa mattina: “La scorsa settimana – ha detto Naturale – abbiamo votato all’unanimità in Senato due mozioni, per l’istituzione delle Commissioni straordinarie, l’una per la tutela e la promozione dei diritti umani e l’altra per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e istigazione all’odio e alla violenza.

A due giorni dalla giornata della memoria, devo constatare i lager li abbiamo vicino casa. Quello che provo in questo momento è un sentimento di profondo sdegno. Ho grande fiducia nella giustizia e auspico che la procura venga a capo della vicenda. Per chi commette questo tipo di reato, la pena deve essere esemplare”.