Ase Manfredonia, dimissioni di Rossi: il CdA sarà composto da 3 elementi

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/01/2023 – LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

A.S.E. S.p.a. è una società in house, a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni di Manfredonia e Vieste, che opera nel settore della gestione dei rifiuti e delle attività di igiene ambientale ed è affidataria del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

solidi urbani ed assimilati per l’ambito territoriale del Comune di Manfredonia in forza di

contratto di servizio sottoscritto con il già menzionato Comune in data 02.12.2021;

Considerato che:

– a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Amministratore unico in carica, l’Assemblea dei

soci di A.S.E. S.p.A., in data 12.12.2022 ha deliberato, secondo quanto previsto dall’art. 11,

comma 3, d.lgs. n. 175/ 2016 e ss.mm.ii e dall’art. 16, comma 1 dello Statuto di A.S.E.

S.p.A, che la stessa venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da n 3 componenti, in considerazione della articolazione e complessità del programma di

rilancio della società che il nuovo Organo amministrativo dovrà redigere, in conformità

agli indirizzi fissati dall’Assemblea nella seduta del 12.12.2022, e anche alla luce della

verificata mancata disponibilità, all’interno dell’organico aziendale e allo stato, di figure

professionali – ad iniziare dai livelli manageriali e di direzione generale dotati delle

competenze a ciò necessarie;

– tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi, l’Assemblea dei soci ha

deliberato, nella predetta seduta, che vi sia anche la figura di un manager esperto di

finanza e controllo al fine di assicurare che ogni iniziativa societaria sia costantemente

attenzionata sotto il profilo dell’equilibrio tra costi e ricavi in modo da garantire, anche alla

luce degli obblighi imposti dal nuovo codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che

sussistano stabili prospettive di continuità per la società;

Visto l’art. 17 dello Statuto della società A.S.E. S.p.A. a mente del quale “L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell’ambito della gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E. spa. La selezione può essere operata congiuntamente da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verrannosottoposte in assemblea ai fini della votazione […l”

la Legge 12.07.2011, n. 120 ed il D.P.R. 30.11.2015 n. 251, recanti disposizioni in materia di

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da

pubbliche amministrazioni; il d.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, confini 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190″; il d.lgs. n.175/2016 e s.m.i. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); Sul presente atto non vengono acquisiti i pareri ex art. 49 trattandosi di mero atto d’indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare il seguente atto d’indirizzo:

– assegnare al Segretario Generale dell’Ente, anche nella qualità di Dirigente ad Interim del

Servizio Avvocatura, l’obiettivo di approvare il bando per la selezione dei componenti del

CDA in A.S.E. S.p.A.;

– di nominare lo stesso Segretario quale RUP del procedimento relativo all’approvazione del

bando per la selezione dei componenti del CDA in A.S.E. S.p.A.;

– di procedere, per l’effetto, all’approvazione del bando necessario alla suddetta selezione dei

componenti aventi i requisiti così come specificati all’art. 17 dello Statuto della Società ASE

SPA;

– di sottoporre, tempestivamente, all’assemblea dei soci per la successiva nomina della

Commissione;

– di concludere il procedimento entro trenta giorni dal presente atto;

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione unanime e stante l’urgenza di procedere alle attività necessarie per

consentire celermente l’insediamento del nuovo organismo societario;

DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

BANDO PUBBLICO EX ART. 16, STATUTO A.S.E. S.P.A.

Stato:Pubblicato