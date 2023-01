Coppia migranti morta a Manfredonia, Soumahoro sul luogo della tragedia

Esprimo il mio più sentito cordoglio per questa drammatica perdita ai familiari, agli amici e agli abitanti dell’insediamento di Borgo Mezzanone. Siamo difronte all’ennesima tragedia che si consuma in questa discarica dell’umanità che sospende, silenzia e rende invisibili donne e uomini considerati “scarti della società” ormai da troppi anni.

Il Governo non perda altro tempo e metta subito a sistema le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per trovare un’alternativa, in termini di inserimento abitativo e con un permesso di soggiorno per emergenza, a questa condizione di disumanità. Al riguardo, presenterò un’interrogazione parlamentare ai ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e a quello delle Politiche agricole”. Lo scrive sui social l’a ttivista socio-sindacale e deputato Aboubakar Soumahoro.