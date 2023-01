MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 24/01/2023 – “Il Consiglio di Frazione promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità”.

Il 21 Gennaio 2023 presso la Delegazione è stato istituito il Consiglio di frazione di Macchia – Marina di Monte Sant’Angelo. Sono stati eletti, come da regolamento, 9 consiglieri: De Vita Rosaria, Ferri Claudia, La torre Giuseppina, La torre Marco, Melillo Antonio, Mione Anna, Remore Matteo, Simone Luigi, Trimigno Fabio. Il Consiglio di Frazione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e nella prima seduta – la cui convocazione è disposta dal Sindaco – elegge, al proprio interno, un Presidente e un Vicepresidente.

“Siamo molto felici di aver attivato questo importante strumento di partecipazione” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Buon lavoro a tutti i consiglieri”. “Finalmente i cittadini di Macchia avranno uno strumento prezioso per poter partecipare attivamente alla vita della comunità e avanzare proposte” – dichiara la consigliera con delega alle frazioni, Antonella Iaculli.

Le funzioni: “Il Consiglio di frazione, nell’interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e d’iniziativa nei riguardi dell’Amministrazione Comunale su tutte le questioni che riguardano la Frazione. Spettano altresì al Consiglio di Frazione la funzione di verificare l’attuazione e l’esecuzione delle deliberazioni dell’Amministrazione Comunale interessanti la frazione”.